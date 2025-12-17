Torna il Trofeo Fratellanza Popolare e Croce d’Oro a Grassina

Il Trofeo Fratellanza Popolare e Croce d’Oro torna a Grassina, Firenze, il 17 dicembre 2025. Un evento che celebra la passione per la corsa, intrecciando tradizione, comunità e solidarietà in un’atmosfera autentica e coinvolgente.

Firenze, 17 dicembre 2025 – C’è un modo autentico di vivere la corsa, fatto di partecipazione, territorio e solidarietà. È quello che, anche quest’anno, si rinnoverà sulle colline di Grassina con il 18° Trofeo Fratellanza Popolare e Croce d’Oro, una manifestazione che affonda le proprie radici nel podismo popolare più vero e sentito. L’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre, con una corsa podistica non competitiva di 12 km e una ludico-motoria di 8 km, pensate per accogliere camminatori e podisti di ogni livello, accomunati dalla voglia di stare insieme e condividere la fatica in un contesto suggestivo e mai banale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

