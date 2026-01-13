a campi bisenzio torna il trofeo sanmartinese

Domenica 18 gennaio 2026, Campi Bisenzio ospiterà la 44ª edizione del Trofeo Sanmartinese, una tradizione podistica consolidata nel calendario UISP fiorentino. L’evento rappresenta un’occasione per la comunità di riunirsi attraverso lo sport, mantenendo vivo il ricordo e la partecipazione popolare. Una giornata dedicata alla corsa che ogni anno coinvolge appassionati e cittadini, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza locale.

Firenze, 13 gennaio 2026 – Domenica 18 gennaio 2026 Campi Bisenzio tornerà ad essere capitale della corsa podistica con il 44° Trofeo Sanmartinese, appuntamento storico e molto atteso nel calendario UISP fiorentino, che unisce sport, memoria e partecipazione popolare. La manifestazione, che comprende anche il 35° Trofeo Martiri di Valibona, il 36° Trofeo Unicoop Firenze e il 22° Trofeo Enrico Camangi, prenderà il via alle ore 9.00 dalla prestigiosa cornice dello Stadio di Atletica Emil Zatopek, autentico fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva campigiana. L’organizzazione, curata con la consueta attenzione e professionalità dall’Atletica Campi, con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio e sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze, propone un evento collaudato e apprezzato, capace di richiamare ogni anno centinaia di atleti e appassionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

