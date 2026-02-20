Il Carnevale di Sciacca l' anteprima del Mandorlo in fiore e Veronica Pivetti | cosa fare nel weekend

Il Carnevale di Sciacca ha attirato molte persone durante il fine settimana, causando un aumento della presenza di visitatori in città. La manifestazione, con le sue sfilate di maschere e carri colorati, ha riempito le strade di allegria e rumore. Parallelamente, si svolge l’anteprima del Mandorlo in fiore, che porta turisti e appassionati di fiori in visita. Tra gli eventi, anche uno spettacolo con Veronica Pivetti, che ha attirato un pubblico numeroso al teatro locale. Un weekend ricco di appuntamenti coinvolge tutti gli amanti di musica, teatro e tradizione.

La festa in maschera più attesa entra nel vivo venerdì sera con il super ospite Fabio Rovazzi. Carri allegorici e sfilate anche a Montallegro. Ci sono anche il gran gala del Blues & Wine Soul Festival, Ivan Fiore alla Posta Vecchia e Franco Ricciardi al Palacongressi. In città i riti per il patrono San Gerlando Fine settimana tra teatro, maschere, musica e tradizione. Saranno tre giorni densi di appuntamenti che attraversano generi e pubblici diversi, dal grande spettacolo ai riti religiosi passando per il Carnevale e l'anteprima del Mandorlo in fiore. Al Palacongressi arriva Veronica Pivetti con "L'inferiorità mentale della donna", lo spettacolo che intreccia ironia, musica e memoria storica smontando, con intelligenza e leggerezza, gli stereotipi che ancora attraversano la società.