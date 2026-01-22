Piccolipalchi doppio appuntamento nel weekend con il teatro per bambini e bambine

Questo fine settimana, Piccolipalchi propone due eventi teatrali dedicati ai bambini e alle bambine. La rassegna, organizzata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia con il supporto dei Comuni aderenti e della Fondazione Friuli, offre occasioni di intrattenimento e cultura per le famiglie. Un’opportunità per condividere momenti di svago e crescita attraverso lo spettacolo dal vivo.

Doppio appuntamento questo fine settimana con Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie dall'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia promossa in collaborazione con i Comuni aderenti e il sostegno della Fondazione Friuli.Sabato 24 gennaio il Teatro Odeon di Latisana ospiterà.

