A Foggia la resistenza artistica sfida l' inganno | diritti libertà e consapevolezza al centro di ' MaDonne'
A Foggia, in occasione della Giornata internazionale della donna, si svolge l’edizione 2026 di “MaDonne – Mobilitazione Arte Contemporanea”, promossa dall’associazione CREO e dal Comune. La manifestazione vede la collaborazione con CREO Gallery – Arte Ricerca Sperimentazione e la direzione artistica di Angelo. L’evento si concentra su temi come diritti, libertà e consapevolezza, coinvolgendo artisti e pubblico in un dialogo attraverso l’arte.
In occasione della Giornata internazionale della donna, l'associazione CREO insieme al Comune di Foggia ha promosso l'edizione 2026 di "MADONNE – Mobilitazione Arte Contemporanea", confermando la collaborazione con CREO Gallery – Arte Ricerca Sperimentazione e la direzione artistica di Angelo.
