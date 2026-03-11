A Foggia la resistenza artistica sfida l' inganno | diritti libertà e consapevolezza al centro di ' MaDonne'

A Foggia, in occasione della Giornata internazionale della donna, si svolge l’edizione 2026 di “MaDonne – Mobilitazione Arte Contemporanea”, promossa dall’associazione CREO e dal Comune. La manifestazione vede la collaborazione con CREO Gallery – Arte Ricerca Sperimentazione e la direzione artistica di Angelo. L’evento si concentra su temi come diritti, libertà e consapevolezza, coinvolgendo artisti e pubblico in un dialogo attraverso l’arte.