Napoli rinasce viale Lennon e Harrison al Vomero con la nuova targa artistica | resistenza anti vandali

L’intitolazione di viale “Lennon e Harrison” al Vomero nasce dall’idea di celebrare i Beatles e la musica che ha ispirato molte generazioni. Per proteggere la nuova targa artistica, sono stati installati sistemi anti vandalismo, resistenti ai tentativi di danneggiamento. La modifica del nome ha suscitato reazioni tra residenti e appassionati, che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione. La strada ora si presenta più sicura e decorata con dettagli che richiamano gli iconici musicisti britannici.

Tempo di lettura: 3 minuti Metti insieme una nuova targa, una data simbolica e un toponimo dalle suggestioni magiche. E così da domani, 25 febbraio, a Napoli rinascerà viale "John Lennon e George Harrison". L'unico al mondo intitolato ai due Beatles scomparsi, situato nel cuore della municipalità Vomero Arenella, all'interno del Parco Marco Mascagna. Tante le implicazioni della vicenda. La prima è fornita dalla data: il 25 febbraio ricorre l'ottantatreesimo anniversario della nascita di George Harrison. La seconda è più materiale, e riguarda l'installazione della targa. Un atto compiuto per la quarta volta in poco meno di trent'anni, la seconda nel giro di 12 mesi.