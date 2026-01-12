Forza Italia al fianco del popolo iraniano Tassinari | In piazza per la libertà e i diritti umani

Forza Italia Emilia-Romagna ha partecipato a Rimini al presidio a sostegno della libertà e dei diritti umani in Iran. L’iniziativa, alla quale hanno preso parte le tre forze di governo, ha rappresentato un momento di solidarietà e attenzione verso la situazione del popolo iraniano, evidenziando l’impegno del partito nel sostenere i diritti fondamentali e la libertà di ogni individuo.

Anche Forza Italia Emilia-Romagna ha preso parte al presidio per la libertà e i diritti umani del popolo iraniano, svoltosi a Rimini, unendosi a un'iniziativa che ha visto la partecipazione compatta delle tre forze di governo. A sottolinearlo è Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice.

"Sogno un Berlusconi in campo". Meno tasse, diritti e sicurezza: Forza Italia secondo Alberto Cirio. Di @RuggieroMontene x.com

La dura accusa rivolta a una parlamentare i Forza Italia - facebook.com facebook

