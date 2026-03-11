A dorso nudo e sporco di sangue 30enne aggredisce ragazza al Parco Comola Ricci - provvidenziale l' intervento della Municipale

Un uomo di circa 30 anni, con il dorso nudo e coperto di sangue, ha attaccato una ragazzina nel Parco Comola Ricci. L’intervento della Polizia Municipale è stato decisivo per fermare l’aggressore e mettere fine alla scena. La ragazza non ha subito gravi conseguenze e le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

A dorso nudo e sporco di sangue un uomo di circa 30 anni ha aggredito una ragazzina nel Parco Comola Ricci. Solo il provvidenziale intervento di una pattuglia della Municipale di Chiaia, al comando del capitano Bruno Capuano, ha impedito che le cose evolvessero in maniera tragica.