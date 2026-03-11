Uomo tenta di aggredire una ragazzina al Parco Comola Ricci | bloccato dalla Polizia Municipale

Un uomo ha cercato di aggredire una ragazzina al Parco Comola Ricci di Napoli. Gli agenti della Polizia Municipale sono arrivati rapidamente sul luogo e hanno impedito l’attacco, portando via l’uomo. La ragazzina non ha riportato ferite e la situazione è tornata sotto controllo. La polizia ha continuato le operazioni di sorveglianza nella zona.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che hanno bloccato e portato via l'aggressore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Tenta la fuga su un’auto rubata, l’inseguimento in aperta campagna. Bloccato dalla polizia Firenze: sede Università di via Laura evacuata. Uomo irrompe e svuota un estintore. Bloccato dalla poliziaFIRENZE – Momenti di paura oggi, 19 febbraio 2026, nella sede dell’Università di Firenze in via Laura. Una selezione di notizie su Parco Comola Ricci Argomenti discussi: Napoli il Maradona apre ai visitatori | ingresso gratuito per le Giornate FAI. Fiumicino, aggredisce un uomo alla fermata di parco Leonardo e tenta di strangolarlo: arrestatoE' stato aggredito all'improvviso mentre si trovava davanti alla fermata di parco Leonardo da un uomo che non conosceva. Il responsabile l'ha compito a pugni e, una volta a terra, ha provato a ... leggo.it Aggredisce un uomo in strada e tenta di strangolarlo col cordino degli occhiali: arrestato 21enneTragedia sfiorata nella mattinata di ieri a Fiumicino, davanti la fermata di Parco Leonardo. Un uomo di 56 anni che lavora in un vicino centro commerciale è stato aggredito da uno sconosciuto che gli ... fanpage.it