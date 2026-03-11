tentata aggressione a una ragazzina nel parco comola ricci fermato un uomo

Una tentata aggressione si è verificata nel Parco Comola Ricci a Napoli, dove un uomo ha cercato di aggredire una ragazzina. L'intervento delle forze dell’ordine è avvenuto subito dopo la segnalazione dei testimoni, portando al fermo dell’uomo da parte della Polizia Municipale. La ragazzina non ha riportato ferite.

Tentata aggressione nel Parco Comola Ricci a Napoli: un uomo ha provato ad aggredire una ragazzina ed è stato fermato dalla Polizia Municipale dopo l’allarme dei testimoni. A segnalare quanto stava accadendo sono stati alcuni testimoni presenti nella zona, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che sono riusciti a bloccare l’uomo. Il fermo, tuttavia, non è stato semplice. Alcuni video diffusi online mostrano infatti momenti concitati durante l’intervento: l’aggressore avrebbe opposto resistenza mentre gli agenti cercavano di farlo salire sull’auto di servizio. 🔗 Leggi su 2anews.it

