Fitness boom del franchising | il 22% degli italiani sceglie catene per risparmiare fino al 67%

Il settore del fitness sta vivendo una crescita significativa nel franchising, con il 22% degli italiani che preferisce affidarsi a catene per ridurre i costi, risparmiando fino al 67%. Il costo degli abbonamenti in palestra resta uno dei principali ostacoli per chi desidera mantenersi in forma. Questa tendenza evidenzia l'importanza di soluzioni più accessibili per promuovere uno stile di vita attivo tra la popolazione.

Roma, 22 dic. (AdnkronosLabitalia) - Il costo dell'abbonamento in palestra rappresenta oggi il principale ostacolo per milioni di italiani che vorrebbero mantenersi in forma. Con il 53% degli utenti che indica il prezzo come fattore decisivo nella scelta del centro fitness e un mercato da 3,1 miliardi di euro che conta oltre 5 milioni di iscritti, il settore sta vivendo una trasformazione radicale. La risposta a questa sfida economica arriva dal franchising, che oggi serve il 22% degli sportivi italiani offrendo tariffe percepite come migliori dal 67% degli utenti rispetto ai centri indipendenti.

