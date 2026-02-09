PPA europei in evoluzione | calo prezzi solare ed eolico spinge verso ibridi e sistemi di accumulo energetico

Nel quarto trimestre del 2025, il mercato europeo dei Power Purchase Agreements ha subito un calo dei prezzi. L’energia solare ha perso l’8%, mentre quella eolica il 3%. Questa diminuzione spinge aziende e investitori a puntare di più sugli impianti ibridi e sui sistemi di accumulo energetico. La tendenza si fa strada, cambiando le strategie di acquisto e produzione di energia rinnovabile nel continente.

Il mercato europeo dei Power Purchase Agreements (PPA) ha attraversato una fase di aggiustamento nel quarto trimestre del 2025, segnata da una diminuzione dei prezzi sia per l'energia solare, con un calo dell'8%, sia per quella eolica, che ha subito una contrazione del 3%. Questa tendenza, emersa da un recente report di LevelTen, non rappresenta un semplice raffreddamento del settore, ma un sintomo di dinamiche più complesse che stanno ridisegnando le strategie di approvvigionamento energetico in tutto il continente. La pressione sui prezzi, come emerge dal report, non è semplicemente una conseguenza della maggiore offerta di energia rinnovabile.

