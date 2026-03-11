90% impiegate | 22 donne formate per il metalmeccanico veneto

A marzo 2026 è iniziato un nuovo ciclo di formazione professionale rivolto esclusivamente a donne disoccupate, con l’obiettivo di inserire figure specializzate nel settore metalmeccanico del Veneto. Attualmente, il 90% delle persone coinvolte sono donne, di cui 22 hanno completato il percorso di formazione. L’iniziativa mira a favorire l’occupazione femminile in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.

Si è attivato a marzo 2026 un nuovo ciclo di formazione professionale dedicato esclusivamente a donne disoccupate, con l’obiettivo di inserire figure specializzate nella filiera metalmeccanica del Veneto. Il progetto Più Donne in Fabbrica, promosso dal Gruppo Metalmeccanico di Confindustria Veneto Est e Umana, ha già avviato percorsi a Treviso e Padova per ruoli tecnici come carrelliste e addette al controllo qualità. Le cifre della prima edizione confermano la bontà dell’iniziativa: oltre il 90% delle partecipanti ha ottenuto un contratto di lavoro entro due settimane dalla fine dei corsi. Ora, ventidue nuove allieve iniziano la loro formazione gratuita finanziata dal Fondo Forma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 90% impiegate: 22 donne formate per il metalmeccanico veneto Articoli correlati Poste, parità di genere oltre il 60%: nel Palermitano oltre mille donne impiegate in ufficio e come portalettereAll’indomani della Giornata internazionale della Donna, i numeri della presenza femminile di Poste Italiane in provincia di Palermo confermano... In un’Italia dove la notte fa ancora troppa paura a quasi tutte le donne, crescono i Punti Viola, il progetto di DonneXStrada che trasforma baristi e commercianti in sentinelle formate e i loro locali in presidi di sicurezzaLe serrande che restano alzate fino a tardi, le luci delle farmacie di turno, le vetrine dei piccoli negozi di quartiere.