In un’Italia dove la notte fa ancora troppa paura a quasi tutte le donne crescono i Punti Viola il progetto di DonneXStrada che trasforma baristi e commercianti in sentinelle formate e i loro locali in presidi di sicurezza

A Milano, DonneXStrada ha avviato il progetto Punti Viola, trasformando baristi e commercianti in sentinelle formate per contrastare le aggressioni, in risposta ai troppi episodi di paura che coinvolgono ancora molte donne di notte. Le serrande che restano alzate fino a tardi, le luci delle farmacie di turno e le vetrine dei piccoli negozi di quartiere si accendono come segnali di una rete di sicurezza crescente nelle strade della città.

In Italia, questi luoghi stanno cambiando pelle, smettendo di essere solo spazi di consumo per diventare una rete di sicurezza territoriale. I Punti Viola, il progetto nato dall'associazione DonneXStrada, per offrire protezione alle donne che si sentono in pericolo camminando da sole la sera, si sta ramificando con una capillarità sorprendente: sono già i 900 presidi per cercare di trasformare il concetto di sicurezza urbana.

I commercianti di Arezzo si sono riuniti ieri per discutere del progetto

