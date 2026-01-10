Reperti il sopralluogo Tra una settimana la verità E in piazza è rivoluzione

Tra pochi giorni si svolgerà il sopralluogo che chiarirà la situazione delle mura trecentesche e del maxi-tubo di Publiacqua in piazza Beccaria. La verifica sarà decisiva per comprendere lo stato dei lavori e le eventuali azioni da intraprendere. Restano da risolvere alcuni aspetti ancora aperti, ma il momento della verità si avvicina. La questione rappresenta un passaggio importante per la tutela del patrimonio storico e la qualità della vita in piazza.

Mura trecentesche e maxi-tubo di Publiacqua, ancora qualche giorno per sciogliere il nodo in piazza Beccaria. Da un lato c’è Palazzo Vecchio che spinge per accelerare con i cantieri evitando di mettere in campo l’operazione ’aggiramento’ dei reperti (costosa, lunga e con annessi molte incognite legate a eventuali guasti futuri e a rischi per gli alberi della piazza secondo il report fornito dal Comune qualche giorno dopo il rinvenimento) e rispettare il cronoprogramma della linea 3.2.1 legata ai fondi Pnrr. Dall’altra la Soprintendenza con Antonella Ranaldi che ancora non ha sciolto le riserve anche se, secondo quanto trapela, le parti si starebbero avvicinando sempre più per trovare un accordo che non comporti ritardi per la linea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

