Pagani | gli 80 anni di un fuggiasco | Giovani difendete la vostra identità

A Pagani, un uomo di 80 anni racconta come la vita gli abbia insegnato a non fermarsi mai. Nonostante l’età e qualche problema di salute, continua a correre, anche se ora con più calma. “Quando si supera una certa età o si ha un incidente, bisogna rallentare, riflettere e apprezzare quello che si ha”, dice. La sua storia è un esempio di come la passione non si spenga facilmente, anche con il passare degli anni.

Ottant’anni e nessuna voglia di fermare la corsa. Al massimo di rallentarla un po’: "Quando arriva la terza età o superi, come mi è successo, un infortunio di salute, devi cambiare il passo, meditare, tirare le somme, apprezzare tutta la bellezza che hai intorno. Ecco, oggi faccio meno chilometri ma la voglia di competere alle Olimpiadi c’è ancora". Mauro Pagani, 80 anni il 5 febbraio, attraversa la sua storia come ha sempre attraversato la musica: di lato, senza nostalgie nel guardare indietro ma con la stessa curiosità che l’ha portato a esplorare il mondo. Attraverso i suoni, le culture, le persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pagani: gli 80 anni di un fuggiasco: "Giovani, difendete la vostra identità" Approfondimenti su Pagani ottanta "La democrazia più forte di tutto". Mattarella celebra gli 80 anni della Repubblica. E ai giovani: "Non rassegnatevi" In occasione degli 80 anni della Repubblica, il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza della democrazia e l’impegno verso le nuove generazioni. "La democrazia è più forte di tutto". Mattarella celebra gli 80 anni della Repubblica. E ai giovani: "Siate esigenti" In occasione degli 80 anni della Repubblica italiana, il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza della democrazia, invitando i giovani a essere esigenti e attenti. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Pagani ottanta Argomenti discussi: Pagani: gli 80 anni di un fuggiasco: Giovani, difendete la vostra identità; Questa speciale Huayra 70 Trionfo nasce per celebrare i 70 anni di Horacio Pagani; Pagani 2026, tutte le novità in arrivo; La Pagani Huayra torna per celebrare il 70° anniversario di Horacio. La Pagani Huayra torna per celebrare il 70° anniversario di HoracioLa Pagani Huayra 70 Roadster celebra i 70 anni di Horacio Pagani: elegante fibra a vista, 834 CV dal V12 6 litri e un raro cambio manuale sette marce su soli tre esemplari. msn.com : Pagani Automobili svela la Huayra 70 Trionfo, una versione speciale della Huayra Roadster realizzata per celebrare i 70 anni di Horacio Pagani. S - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.