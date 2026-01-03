voci per la memoria i giovani calciatori animano il podcast sugli atleti deportati

La vita e le vicende di undici calciatori internati nei lager nazisti rivivranno attraverso le voci dei giovanissimi giocatori del Paperino San Giorgio, che ne racconteranno le storie per tramandarle: questo è quanto prevede il podcast " Voci per la Memoria ", realizzato e pubblicato dalla società calcistica sul proprio sito web con in contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e la regia tecnica di Francesco Palmeri. Un’iniziativa che rappresenta l’ultimo atto di un percorso di sensibilizzazione e ricerca sul tema che ha coinvolto i tesserati del club negli ultimi due anni. "È forse poco noto, ma il dramma dei campi di concentramento riguardò anche diversi calciatori e altri volti noti del pallone – ha commentato il direttore tecnico del PSG, Andrea Bonfiglio, ideatore dell’iniziativa – alcuni dei quali condivisero lo stesso destino di molti cittadini pratesi, internati a Mauthausen, Gusen ed Ebensee". 🔗 Leggi su Lanazione.it

