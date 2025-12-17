Venti associazioni fanno squadra | un patto per il sociale nei rioni di Lecco

Venti associazioni di Lecco uniscono le forze in un patto di collaborazione e cura, rafforzando il tessuto sociale dei rioni. Il rinnovo del patto “Lungo le sponde del Gerenzone” per il 2026 si concentra su un percorso di semi di cura e radici di comunità, promuovendo un impegno condiviso per un territorio più coeso, solidale e vivace.

Siglato il rinnovo del patto di collaborazione e cura "Lungo le sponde del Gerenzone", la cui declinazione 2026 sarà "semi di cura, radici di comunità".Il progetto vede coinvolte venti realtà di Laorca, Malavedo, San Giovanni e Rancio e il partenariato strategico e operativo dell'Impresa sociale.

