Calano le multe per guida in stato di ebbrezza Magrini | Controllo permanentemente per la sicurezza sulle strade

Nonostante le recenti variazioni, le violazioni legate alla guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti a Rimini si mantengono stabili tra il 2024 e il 2025. Magrini sottolinea l'importanza di un controllo costante per garantire la sicurezza sulle strade, evidenziando l'impegno continuo delle forze dell'ordine nel monitorare e prevenire comportamenti a rischio.

Monopattini e guida in stato di ebbrezza, multe e rischio arresto: sentenza Cassazione - Lo ha confermato la Corte di Cassazione in una sentenza arrivata dopo il ricorso di un uomo condannato ... tg24.sky.it

Alla guida coi ’fumi’ di alcol e droga. Tre denunciati e multe da capogiro - Coppia fermata in motorino per un normale controllo dai carabinieri: denuncia per lui, mezzo sequestrato e multe per oltre 7mila euro. msn.com

Tumori, calano i decessi in Italia ma è fuga dal Sud per gli interventi al seno Nel 2025 in Italia sono stimati 390.000 nuovi casi di tumore, numero stabile rispetto al '24, ma il dato positivo è che in 10 anni si registra il 9% di morti in meno: il calo dei decessi è anc - facebook.com facebook

Violenza a scuola, #Valditara: "Calano gli episodi contro il personale. Frutto di sanzioni più severe" x.com

