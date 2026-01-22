Nel 2026, le multe rappresenteranno una fonte di entrate significativa, destinata a migliorare la sicurezza e la qualità delle strade. I fondi, pari a un milione di euro, saranno investiti in manutenzione della segnaletica, potenziamento della Polizia locale e controlli sulla velocità. Questi interventi mirano a garantire un ambiente più sicuro per tutti gli utenti delle strade, attraverso azioni mirate e sostenibili.

Dalla manutenzione della segnaletica al potenziamento della Polizia locale, passando per sicurezza stradale e controlli sulla velocità. È una mappa dettagliata quella tracciata dalla Giunta del Circondario che ha stabilito come verranno utilizzati nel 2026 i proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada. La previsione complessiva parla di 2,82 milioni di euro derivanti dalle multe. Tolti però gli accantonamenti obbligatori per crediti difficili da riscuotere e i costi di notifica, la cifra realmente disponibile scende a 1.855.860 euro. Una somma importante, vincolata per legge a interventi specifici e destinata in larga parte alla sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Multe, gli incassi 2026 . Dalle strade ai controlli . Un milione da investire

