Dalle terre alluvionate al palazzo della Regione | 500 agricoltori da Forlì e Cesena per chiedere futuro
Cinquemila agricoltori provenienti da Forlì e Cesena hanno attraversato le strade di Bologna per protestare contro le perdite causate dalle recenti alluvioni. Loro vogliono ottenere aiuti immediati e un piano di ricostruzione chiaro. La manifestazione si è svolta in modo tranquillo, con i manifestanti che hanno sfilato lungo il centro storico, portando cartelli e bandiere. Un'ampia partecipazione che rende evidente il disagio di molte famiglie agricole della regione.
Oltre 500 soci forlivesi e cesenati hanno partecipato alla mobilitazione regionale di Coldiretti, il presidente Bernabini: "Recepite le richieste su semplificazione, fondi per i giovani e gestione del rischio climatico" Una mobilitazione pacifica ha portato cinquemila agricoltori emiliano-romagnoli nel cuore di Bologna per chiedere risposte concrete alle crisi che stanno colpendo le campagne. L'azione di Coldiretti si è conclusa con un’apertura da parte della Regione, che ha accolto le istanze delle imprese su temi cruciali. “Lunedì, al termine di oltre cento assemblee territoriali con gli associati svolte nel mese di gennaio in tutte le province, abbiamo portato sotto la Regione le istanze concrete delle nostre imprese agricole emiliano-romagnole.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
