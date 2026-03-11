41enne arrestato | coltellaccio all’ex moglie fine

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Menfi in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Sciacca. L'accusa riguarda una serie di maltrattamenti e minacce rivolte alla sua ex moglie, culminati nell'uso di un coltellaccio puntato al fianco della donna. La vicenda ha portato l'uomo dietro le sbarre per il rischio concreto che i reati vengano reiterati. Le autorità giudiziarie hanno valutato la pericolosità sociale dell'imputato, considerando la natura violenta e ricorrente delle aggressioni subite dalla vittima. L'escalation della violenza domestica. Il quadro dei fatti ricostruito dalle indagini evidenzia un comportamento sistematico di persecuzione.