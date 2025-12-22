Un uomo di origine tunisina è stato arrestato dai carabinieri nel pomeriggio di sabato 22 dicembre a Pontenure per aver violato le misure cautelari imposte nel luglio del 2025 dal Gip del Tribunale di Piacenza.L’uomo di 41 anni, già sottoposto a un divieto di avvicinamento alla propria compagna e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Si presenta ubriaco a casa della moglie nonostante il divieto del giudice: arrestato 41enne

