3Sun Filctem Cgil | Disparità salariali e diritti negati mentre cresce il progetto Gigafactory

3Sun e Filctem Cgil segnalano che tra i lavoratori che svolgono le stesse mansioni ci sono disparità salariali e diritti negati, mentre il progetto Gigafactory continua a crescere. Si evidenzia inoltre la sospensione dello strumento di mobilità interna “Job Posting” e la mancata introduzione dei buoni pasto. Questi sono i fatti principali emersi nelle ultime settimane.

Differenze salariali tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni, sospensione dello strumento di mobilità interna “Job Posting” e mancata introduzione dei buoni pasto. Sono questi, secondo la Filctem Cgil di Catania, alcuni degli elementi più evidenti di una gestione aziendale che sta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Lavoratori al voto per le Rsu: "Filctem Cgil è maggioranza"La segreteria della Filctem Cgil di Macerata esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti nelle elezioni delle Rsu (Rappresentanze sindacali... Elezioni rappresentanti sindacali nel distretto chimico, la Filctem Cgil: “Ottenuto almeno una persona in 12 aziende“La segreteria provinciale della Filtcem Cgil è intervenuta in merito al rinnovo delle Rsu e delle Rlssa nel distretto chimico di Ravenna, dove si...