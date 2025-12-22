Lavoratori al voto per le Rsu | Filctem Cgil è maggioranza

La segreteria della Filctem Cgil di Macerata esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti nelle elezioni delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) che si sono svolte negli ultimi dieci giorni in importanti aziende della provincia. "Le liste dei nostri candidati hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti in una grande prova di democrazia", sottolinea Andrea Coppari della Filctem. Nell’azienda Area 62 srl di Colmurano (settore abbigliamento) la lista Filctem Cgil ha ottenuto l’87% dei consensi, eleggendo tre rappresentanti su tre; alla Valentino Sporting Shoes srl di Morrovalle (settore calzature) ha avuto il 63% dei voti, con due eletti su tre; alla Fratelli Guzzini spa di Recanati (settore plastica), ha ottenuto il 77% dei consensi, eleggendo tre rappresentanti su quattro; alla Tod’s spa di Tolentino (settore pelletteria) ha ottenuto il 59% dei voti, eleggendo due rappresentanti su tre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

