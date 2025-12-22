Elezioni rappresentanti sindacali nel distretto chimico la Filctem Cgil | Ottenuto almeno una persona in 12 aziende
La segreteria provinciale della Filtcem Cgil è intervenuta in merito al rinnovo delle Rsu e delle Rlssa nel distretto chimico di Ravenna, dove si sono tenute le elezioni in 15 aziende coinvolgendo quasi 1.500 tra lavoratrici e lavoratori. “I dati mostrano che la presenza della Filctem Cgil nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Elezioni Rsu Sigit: vittoria della Filctem Cgil a Paglieta
Leggi anche: Un riconoscimento per le aziende del distretto chimico ravennate: ricevuto il premio Emas 2025
Manutentori ferrovie: la ANLM a Firenze per rilanciare la mobilitazione.
Elezioni rappresentanti sindacali nel distretto chimico, la Filctem Cgil: “Ottenuto almeno una persona in 12 aziende“ - "La Filctem ha riconquistato un seggio in Eni Power e ha ottenuto la maggioranza assoluta in Acomon e in Air Liquide” si legge in una nota ... ravennatoday.it
La FEMCA CISL si conferma il primo sindacato nel distretto chimico di Ravenna - Nelle giornate del 09, 10, 11, 12 e 15 dicembre 2025 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle RSU/RLSSA di 15 Società del Distretto Chimico di Ravenna che comprende tutto il gruppo ENI con VERS ... ravennawebtv.it
Elezioni sindacali, la Cgil esulta: "Tutelare al meglio i diritti" - Rinnovo dei rappresentanti nel pubblico impiego della provincia, il sindacato parla di un risultato storico: "Sul fronte lavorativo stiamo affrontando un periodo molto complesso". ilrestodelcarlino.it
Cinque forze politiche democratiche palestinesi, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni della società civile e agli esperti legali, hanno concordato sulla necessità di non partecipare alle elezioni locali, previste per il prossimo aprile, indette dal president - facebook.com facebook
Dal #12dicembre al #16dicembre si vota per l’elezioni dei rappresentanti dei giornalisti in CdA e Collegio sindacale del @FGiornalisti (previdenza complementare) da iscritto ho sottoposto ai candidati questo impegno per una finanza disarmata x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.