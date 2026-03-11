30 marzo | 13 cantine sfidano i vini tedeschi con la Malvasia
Il 30 marzo presso la Corte Faggiola a Gariga si terrà un evento dedicato ai vini aromatici, con tredici cantine dei Colli Piacentini che presenteranno le loro Malvasie. L'iniziativa vedrà protagoniste le cantine che sfideranno i vini tedeschi in una degustazione dedicata a questa varietà. L'appuntamento è aperto agli appassionati e agli operatori del settore interessati a scoprire le caratteristiche di queste produzioni.
Un incontro di vini aromatici si preparerà il prossimo 30 marzo presso la Corte Faggiola a Gariga, dove tredici cantine dei Colli Piacentini presenteranno le loro Malvasie. L’evento, organizzato dal collettivo Innesti, vedrà anche un confronto diretto con i grandi vini bianchi internazionali del Palatinato tedesco. L’appuntamento è fissato per lunedì 30 marzo dalle ore 10 alle 18, trasformando la storica corte in un palcoscenico per la riscoperta della Malvasia di Candia Aromatica. Non si tratta solo di una degustazione, ma di un progetto di rete che unisce giovani produttori per dare nuova voce a un vitigno storico. La Rete Giovane e l’Espansione del Collettivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
