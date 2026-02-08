Il Consorzio Vini di Romagna rinnova la sua presenza a Wine Paris 2026 con dieci cantine associate

Il Consorzio Vini di Romagna torna a Wine Paris. Per il secondo anno di fila, le dieci cantine associate saranno a Parigi dal 9 all’11 febbraio 2026. L’obiettivo è mostrare i prodotti e le novità della regione, incontrare nuovi clienti e rafforzare i legami con il mercato internazionale. La partecipazione si svolge nell’Hall 5, come nelle edizioni passate.

Il Consorzio Vini di Romagna rinnova per il secondo anno consecutivo la sua partecipazione a Wine Paris, in programma a Parigi dal 9 all'11 febbraio 2026, dove sarà presente con dieci cantine associate (Hall 5.2 – Stand B130). Nell'ambito della manifestazione, il Consorzio prenderà parte anche.

