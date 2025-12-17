La Ponca conquista riconoscimenti nazionali e internazionali | Malvasia 2022 tra i vini più premiati

La Ponca si conferma tra le cantine più premiate del panorama vinicolo, conquistando riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Malvasia 2022 si distingue tra i vini più premiati, testimonianza di un percorso iniziato da poco ma già ricco di successi. La dedizione e il rispetto per la materia prima sono alla base di un approccio autentico che valorizza il territorio alle pendici del Collio.

© Lopinionista.it - La Ponca conquista riconoscimenti nazionali e internazionali: Malvasia 2022 tra i vini più premiati GORIZIA – A soli quattro anni dall'avvio del nuovo percorso guidato da Alex Maccan, la cantina La Ponca si conferma tra le realtà più apprezzate della zona alle pendici del Collio, raccogliendo riconoscimenti nazionali e internazionali che valorizzano il lavoro avviato nel 2021, basato su un approccio essenziale e rispettoso della materia prima. La Malvasia 2022, con i suoi sentori iodati, le note balsamiche e la sua piacevole acidità, si è affermata come una delle etichette più premiate dell'anno: ha ottenuto il WineHunter Gold, è entrata tra le eccellenze dell'edizione 2026 de Le Guide de L'Espresso con 94 punti e ha ricevuto 90 punti dal critico americano James Suckling.

