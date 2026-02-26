Lazio | rivoluzione verde per salvare i territori montani

Il Lazio approva la legge per la montagna: incentivi per coltivare terre abbandonate e contrastare lo spopolamento Il Consiglio Regionale del Lazio ha compiuto un passo storico approvando all'unanimità la legge n. 19326, nota come Legge per la Montagna. Il provvedimento, firmato dal consigliere Flavio Cera, introduce incentivi per la coltivazione delle terre abbandonate nelle zone montane della regione, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e il dissesto idrogeologico. La norma, che ha ottenuto il consenso trasversale dell'aula, rappresenta un segnale politico forte: la salvaguardia delle terre montane ha superato le divisioni ideologiche, diventando una priorità condivisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Comuni montani, la Regione rassicura: sostegno anche ai territori esclusiLa Regione Piemonte interviene a sostegno dei comuni montani, anche di quelli che potrebbero essere esclusi dai nuovi criteri nazionali definiti...

La rivolta bipartisan dei Comuni montani: "Con i nuovi criteri territori abbandonati"I Comuni dell’Appennino fanno squadra contro la proposta annunciata dal ministro Calderoli sulla ridefinizione dei criteri per l’individuazione dei...

