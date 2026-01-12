San Vincenzo | Clienti ostaggio nella rapina in banca arrestati gli autori | il blitz dei carabinieri

Nella tarda mattinata a San Vincenzo, una rapina si è conclusa con l’arresto degli autori da parte dei carabinieri. Uno dei rapinatori, armato di taglierino e senza maschera, aveva ottenuto il denaro dal cassiere della filiale di Castagneto. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di neutralizzare i responsabili e di mettere fine alla situazione di pericolo, garantendo la sicurezza dei clienti e del personale.

Il primo, armato di taglierino e a volto scoperto, era riuscito a farsi consegnare i soldi dal cassiere della Castagneto banca di San Vincenzo. Il secondo, parzialmente travisato da uno scaldacollo, aveva immobilizzato a terra i clienti dell'istituto legandoli con delle fascette, sequestrando i.

