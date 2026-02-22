Modena 7 giovani feriti in schianto | sicurezza stradale sotto accusa

Un incidente ha coinvolto sette giovani a Modena, causando ferite serie a causa di un'alta velocità e una manovra improvvisa. La collisione si è verificata su una strada centrale, dove mancavano segnaletica luminosa e dispositivi di rallentamento. Le autorità stanno indagando sulle cause e sui controlli stradali, mentre i residenti chiedono interventi immediati per prevenire altri episodi simili. La questione sicurezza continua a essere al centro del dibattito pubblico.

Modena sotto pressione: l'escalation degli incidenti stradali e la richiesta di sicurezza urgente. Modena si trova a fronteggiare una crescente emergenza per la sicurezza stradale. Un nuovo incidente, avvenuto nella notte di ieri in viale Cialdini e che ha coinvolto sette giovani, si aggiunge a una lunga serie di eventi che hanno riportato al centro del dibattito pubblico la vulnerabilità di pedoni e ciclisti. Le associazioni locali denunciano una situazione critica e chiedono interventi immediati per proteggere gli utenti più deboli della strada. Lo schianto in viale Cialdini, avvenuto intorno alle 5 del mattino, ha coinvolte due automobili. Argomenti discussi: Piaga incidenti, altri sette feriti . Le associazioni: Città maglia nera, ciclisti e pedoni vanno tutelati. Piaga incidenti, altri sette feriti . Le associazioni: Città maglia nera, ciclisti e pedoni vanno tutelatiPauroso schianto nella notte, poi in Largo Garibaldi il presidio di sensibilizzazione di Modena30 e rete ARIA. Ritrovo nel punto dove è stato travolto e ucciso Luciano Sbrozzi. Troppe vittime sulle s ...