Reuters | probabile che le forze Usa siano responsabili dell' attacco alla scuola in Iran

Secondo fonti di Reuters, gli investigatori militari statunitensi sospettano che le forze Usa siano responsabili dell'attacco a una scuola in Iran. Le indagini sono in corso e si stanno analizzando le prove raccolte sul campo. Finora non sono stati forniti dettagli ulteriori o conferme ufficiali riguardo alle responsabilità. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo.

Gli investigatori militari statunitensi ritengono probabile che le forze Usa siano responsabili dell'attacco alla scuola femminile iraniana in cui sono morte 150 bambine sabato scorso ma non hanno ancora raggiunto una conclusione definitiva né completato le indagini: lo rivela Reuters in un'esclusiva. La scuola femminile di Minab, nell'Iran meridionale, è stata colpita nel primo giorno di attacchi statunitensi e israeliani contro il Paese. L'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite a Ginevra, Ali Bahreini, ha dichiarato che l'attacco ha ucciso 150 studentesse. L'Onu agli Usa: "Inchiesta rapida e trasparente sul raid alla scuola"...