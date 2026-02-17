A Monza e in Brianza arrivano i nuovi bus ecologici | il piano da 71 milioni di euro

A Monza e in Brianza, i nuovi bus ecologici sono arrivati grazie a un investimento di oltre 105 milioni di euro, destinato anche all’ammodernamento dei veicoli esistenti. La causa principale di questa mossa è ridurre l'inquinamento e migliorare il servizio di trasporto pubblico locale. I mezzi più recenti sono dotati di motori a basse emissioni e tecnologie innovative che permetteranno di circolare più a lungo senza soste per il rifornimento. La novità interessa anche le fermate, che saranno aggiornate con pannelli digitali per informare gli utenti in tempo reale.

Un investimento di oltre 105 milioni di euro che servirà per l'acquisto di nuovi mezzi ecologici e per ammodernare quelli esistenti, con l'obiettivo di far circolare sulle strade lombarde 1.100 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale entro la fine di quest'anno. E' quanto prevede la delibera approvata nella giornata di lunedì 16 febbraio dalla giunta regionale e che interesserà anche il territorio di Monza e Brianza. Nello specifico, il provvedimento stanzia 105.829.530 euro per finanziare interventi per il rinnovo del parco autobus in tutti i 6 bacini lombardi, per la riduzione delle emissioni inquinanti, il rafforzamento della sicurezza dei mezzi e della tutela degli utenti, l'adeguamento dei depositi per la gestione delle nuove tecnologie (elettrico, metano).