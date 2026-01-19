Francesca Porcellato | Inclusione a volte più decantata che reale Basta eroismo siamo atleti come gli altri

Francesca Porcellato, atleta di grande esperienza e testimone di inclusione, è intervenuta nell’ultima puntata di Run2u su OA Sport. Con parole semplici e dirette, ha sottolineato come l’inclusione non sia solo un ideale da decantare, ma un obiettivo concreto. Raccontando la sua esperienza, ha invitato a superare gli stereotipi e a riconoscere gli atleti con disabilità come normali protagonisti dello sport.

Telearena. . Tina e Milo, le mascotte di Milano-Cortina, accendono a Verona l'atmosfera olimpica. Le due mascotte sono state presentate nel pomeriggio all'Adigeo dove tre campioni olimpionici Enrico Fabris, Deborah Compagnoni e Francesca Porcellato han - facebook.com facebook

