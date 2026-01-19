Francesca Porcellato | Inclusione a volte più decantata che reale Basta eroismo siamo atleti come gli altri

Francesca Porcellato, atleta di grande esperienza e testimone di inclusione, è intervenuta nell’ultima puntata di Run2u su OA Sport. Con parole semplici e dirette, ha sottolineato come l’inclusione non sia solo un ideale da decantare, ma un obiettivo concreto. Raccontando la sua esperienza, ha invitato a superare gli stereotipi e a riconoscere gli atleti con disabilità come normali protagonisti dello sport.

Francesca Porcellato è stata la gradita ospite dell'ultima puntata di Run2u, in onda sul canale Youtube di OA Sport. L'atleta paralimpica classe 1970 è, senza ombra di dubbio, una colonna dello sport italiano. Dopotutto stiamo parlando di un'atleta paralimpica, fondista e paraciclista che vanta qualcosa come 13 partecipazioni ai Giochi paralimpici (10 ai Giochi estivi e 3 a quelli invernali) con la bellezza di 15 medaglie conquistate. Una caratteristica notevole della nativa di Castelfranco Veneto è l'essere passata dai Giochi Paralimpici Estivi a quelli Invernali: "Sicuramente è stata un decisione arrivata un po' per caso, ma molto voluta.

