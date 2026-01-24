A Verona, una coppia è stata arrestata per il possesso di oltre due etti di eroina e cocaina. Durante le operazioni, il sospettato è stato trovato nascosto nel letto, in possesso di un vano contenitore. Sono stati eseguiti anche altri provvedimenti di carcerazione. L’operazione si inserisce in un’azione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Due persone sono state arrestate a Verona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per l’esecuzione di un provvedimento di carcerazione. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità e di ricerca di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi. I due, un cittadino tunisino e una cittadina italiana, sono stati individuati nell’abitazione della donna, dove sono stati rinvenuti oltre due etti di cocaina ed eroina. L’operazione di localizzazione e la scoperta in casa Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una mirata attività investigativa condotta dalla Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Verona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Etti di eroina e cocaina in casa a Verona, coppia arrestata: lui nascosto nel letto con vano contenitore

Trovato con 6 etti di cocaina in casa, gli avrebbero fruttato 50mila euroDurante una recente perquisizione in zona Trento Nord, è stato trovato un ingente quantitativo di cocaina in casa di un uomo, del valore stimato di circa 50mila euro.

Trovato con 6 etti di cocaina in casa, gli avrebbero fruttato 50mila euroDurante una perquisizione a Trento Nord, è stato trovato un ingente quantitativo di cocaina in casa di un uomo, che avrebbe potuto fruttare circa 50mila euro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sette etti e mezzo di eroina sotto al letto. La gialla torna a Mestre; Un laboratorio per stupefacenti in casa. Le perquisizioni hanno permesso di trovare due etti di sostanze tra eroina e cocaina; GdF smantella minimarket della droga a Chirignago: nordafricano arrestato con 7 etti di eroina e dosi di cocaina e hashish; Veneto - Scoperto minimarket della droga. In manette nordafricano, sequestrati 7 etti di eroina.

Etti di eroina e cocaina in casa a Verona, coppia arrestata: lui nascosto nel letto con vano contenitoreDue persone arrestate a Verona per detenzione di droga e provvedimento di carcerazione. Sequestrati oltre due etti di cocaina ed eroina. virgilio.it

Varese, nello zaino quasi un etto di eroina e 1500 euro in contanti: 42enne arrestato al centro commercialeL’accusa è di spaccio, l’uomo è stato controllato dopo che la polizia lo ha notato aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi dei camerini di un negozio di abbigliamento. Insieme a lui un 36enne, ... msn.com

La Squadra Mobile lo ha scovato nel vano contenitore del letto e nel corso delle operazioni sono stati rivenuti e sequestrati oltre due etti tra cocaina ed eroina - facebook.com facebook