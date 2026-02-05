Oltre 1 kg di cocaina ingerita trafficante internazionale arrestata a Fiumicino

Da cdn.ilfaroonline.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza di Roma ha arrestato a Fiumicino una donna sudamericana con oltre un chilo di cocaina ingerita. La donna, considerata trafficante internazionale, è stata fermata all’aeroporto “Leonardo da Vinci” durante un controllo di routine. La droga, nascosta nel suo corpo, è stata scoperta durante i controlli e poi sequestrata. Ora si trova in carcere in attesa di essere interrogata.

Fiumicino, 5 febbraio 2026 – Nuovo sequestro di droga all’aeroporto “ Leonardo da Vinci ” di Fiumicino, dove la Guardia di Finanza di Roma ha arrestato una donna sudamericana accusata di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La passeggera è stata fermata durante i controlli di routine nell’area degli arrivi internazionali. Nel corso delle verifiche, le risposte fornite alle domande dei finanzieri sul viaggio e sulla permanenza in Italia sono apparse vaghe e contraddittorie, inducendo gli operanti ad approfondire gli accertamenti. La donna è stata quindi accompagnata all’ospedale “Grassi” di Ostia, dove gli esami strumentali hanno confermato la presenza di 84 ovuli ingeriti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

