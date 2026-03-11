Il 11 marzo 2026, sotto un cielo coperto e con una pioggia leggera, si ricordano due eventi importanti. Quattro anni prima, nel 2022, si sono verificati i primi segnali di una pandemia globale. Nello stesso giorno, nel 2011, si è verificato il terremoto che ha provocato il disastro nucleare di Fukushima. Oggi, questa data segna momenti significativi nelle vicende recenti.

Mercoledì 11 marzo 2026 si apre sotto un cielo coperto, con una pioggia debole che promette di insinuarsi ovunque. La temperatura è ferma a 11 gradi, mentre i venti da sud-est soffiano a 3,7 nodi e la probabilità di precipitazioni tocca il 95%. In questo contesto atmosferico, le cronache storiche ci riportano che proprio in questa data del 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato ufficialmente lo sviluppo pandemico del Coronavirus. Questo anniversario coincide con una serie di eventi storici cruciali che hanno plasmato il mondo moderno. Dal 1818, anno in cui Mary Shelley pubblicò Frankenstein, fino al 2011, quando il terremoto e maremoto del T?hoku causarono danni irreparabili alle centrali nucleari nella prefettura di Fukushima, ogni 11 marzo segna un punto di svolta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 11 marzo: dalla pandemia a Fukushima, le date

