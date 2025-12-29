Inter U23 calendario definito fino a marzo | date e orari dalla 20ª alla 31ª giornata in Serie C

L'Inter U23 ha ufficialmente definito il calendario delle partite in Serie C, con date e orari stabiliti fino alla 31ª giornata di campionato, che si svolgeranno da febbraio a marzo. Di seguito vengono riportate le programmazioni delle giornate dalla 20ª alla 31ª, offrendo un quadro chiaro e preciso degli impegni futuri della squadra.

La Lega Pro ha comunicato la programmazione ufficiale di anticipi e posticipi per il Girone A della Serie C Sky Wifi, coprendo il calendario fino alla 31ª giornata. Per l' Inter U23, il 2026 si aprirà tra le mure amiche: la seconda squadra nerazzurra tornerà in campo domenica 4 gennaio alle ore 14:30 per affrontare il Novara, cercando di invertire il trend dopo le difficoltà di fine anno. L'agenda dei giovani talenti meneghini si preannuncia fitta di impegni interessanti.

