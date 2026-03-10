Dopo i festeggiamenti per i cento giorni alla maturità, il campus si presenta di nuovo ricoperto di rifiuti, tra bottiglie di vetro, plastica e cartacce abbandonate ovunque. Il sindaco ha chiesto di intervenire per ripulire l’area, che si trova nuovamente in condizioni di degrado. La situazione si ripete dopo ogni evento, lasciando il luogo in condizioni di abbandono.

Pesaro, 10 marzo 2026 – Ci risiamo. Bottiglie di vetro, plastica, cartacce e rifiuti di ogni genere sparsi dappertutto. Così si è presentato il Campus scolastico in seguito ai festeggiamenti dei “100 giorni” alla maturità che si sono tenuti proprio nella mattinata di ieri. A denunciare la situazione, con tanto di foto, è stato il sindaco Andrea Biancani con un post sulle sue pagine social. La stessa cosa aveva fatto anche a metà settembre e poi a novembre, sottolineando le condizioni in cui era stato lasciato il Campus anche in quel caso, decidendo per la prima volta di non intervenire con la pulizia straordinaria dell’area (di cui si occupa Marche Multiservizi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - 100 giorni alla maturità, i ‘resti’ della festa: campus-discarica un’altra volta. Il sindaco: “Ora ripulite”

