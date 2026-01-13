Scontro fa due auto una finisce nel fosso Feriti e traffico sulla Modena-Carpi
Risveglio difficile sulla viabilità Moena-Carpi. Questa mattina, pochi minuti prima delle 7:00, un violento incidente stradale ha bloccato la Statale 413 "Romana", nel territorio di Soliera, all'altezza dello stabilimento Duna Corradini.Lo scontro ha coinvolto due autovetture e ha avuto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
