Via alle operazioni di bonifica dell’ordigno bellico a Empoli | evacuate 5mila persone

Da corrieretoscano.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziate alle 6:30 di oggi, 18 gennaio, le operazioni di bonifica di un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale a Empoli. L’intervento, condotto nel cantiere del teatro Ferruccio in piazza Guido Guerra, ha comportato l’evacuazione di circa 5.000 persone tra i comuni di Empoli e Vinci. La zona rossa è stata istituita per garantire la sicurezza durante le operazioni di disinnesco.

EMPOLI – Partite alle 6,30 di stamane (18 gennaio) le operazioni di bonifica del secondo ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale, rinvenuto nel cantiere del teatro il Ferruccio di Empol i in piazza Guido Guerra, con l’evacuazione di circa 5mila residenti tra i comuni di Empoli e Vinci all’interno dell’area definita zona rossa. Alcune persone fragili sono state già trasferite nel pomeriggio di ieri in strutture adeguate per l’accoglienza. Dalle 6.30 di questa mattina è stato attivato da parte del prefetto il C entro coordinamento soccorsi nella sede della protezione civile dell’Unione dei Comuni del Circondario empolese Valdelsa al Terrafino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

Leggi anche: Ordigno bellico a Milazzo: conto alla rovescia per la bonifica, 1.500 residenti interessati

Leggi anche: Nuova evacuazione a Empoli e Vinci per un ordigno bellico: sarà il 18 gennaio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.