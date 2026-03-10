Zona 30 e sensi unici in Clarina | al via una nuova fase di sperimentazione

A Clarina, quartiere di Trento sud, è iniziata una nuova fase di sperimentazione sulla viabilità con l’introduzione di sensi unici in via Anna Frank e in via Einaudi. Contestualmente, è stato imposto un limite di velocità di 30 kmh per tutti i mezzi che transitano nell’area. La modifica è attiva da alcuni mesi e mira a modificare il flusso veicolare nel quartiere.

Nel quartiere Clarina prosegue la sperimentazione della zona 30 con nuovi sensi unici, contestati da alcuni residenti che segnalano criticità e timori per il traffico vicino alle scuole. Prosegue la fase di sperimentazione delle modifiche alla viabilità nel quartiere Clarina a Trento sud, dove da qualche mese vige l’obbligo per i mezzi di mantenere una velocità inferiore ai 30 chilometri orari e dove sono stati installati dei nuovi sensi unici in via Anna Frank e in via Einaudi. Modifiche, queste, poco apprezzate da una parte di residenti del rione, che hanno firmato la petizione “Clarina zona 30 – no a nuovi sensi unici, no a restringimenti, no a un quartiere labirintico”. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Articoli correlati

Nuova viabilità in zona stazione: Ca’ Fabbri a senso unico. Parte la fase di sperimentazioneSperimentazione di 30 giorni per valutare l’impatto sul traffico prima della realizzazione del collegamento ciclopedonale tra via Emilia e via...

Disabilità: dal 1° marzo nuova fase della riforma, al via la sperimentazione anche a SalernoAl via, dal 1° marzo, la sperimentazione della nuova normativa di riforma dell’accertamento della disabilità che sarà estesa ad altre 40 province...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Zona 30 e sensi unici in Clarina al via...

Temi più discussi: Imola si rifà il look: tutte le vie coinvolte nel maxi-piano da 1,6 milioni; Clarina, il Consiglio di Circoscrizione apre alla possibilità di variare l’attuale viabilità; Mappa Autovelox e tutor 2026: dove sono?; Zona 30 a Ivrea: vivere la città senza correre rischi.

Ztl a Roma, il centro storico sarà Zona 30: quando e in quali strade sarà attivo il limite di 30 km orariZona 30 nel centro storico di Roma è uno dei provvedimenti messi in atto dal Campidoglio. La delibera è pronta, entrerà in vigore tra novembre e dicembre 2025. Ci saranno autovelox, telecamere e tutor ... fanpage.it

Zona 30 a Roma, scattano i nuovi limiti di velocità dal 15 gennaio: le strade interessate dai divietiÈ arrivato, dopo tante discussioni, il giorno della zona 30. A partire da giovedì 15 gennaio 2026 sulle strade della zona a traffico limitato del centro storico di Roma si potrà viaggiare a una ... fanpage.it

Spaccio a Trento, terzo arresto in pochi giorni nella zona della Portella. - facebook.com facebook

Allarme frana nella zona del Muos: verifiche sul costone vicino alla base Usa x.com