Disabilità | dal 1° marzo nuova fase della riforma al via la sperimentazione anche a Salerno

Dal 1° marzo parte la sperimentazione della nuova normativa sull’accertamento della disabilità, che coinvolge anche la provincia di Salerno. La riforma si propone di cambiare le procedure di valutazione e sarà applicata in altre 40 province italiane, oltre alle 20 già coinvolte in questa fase. Le novità riguardano le modalità di verifica e classificazione delle disabilità.

Al via, dal 1° marzo, la sperimentazione della nuova normativa di riforma dell'accertamento della disabilità che sarà estesa ad altre 40 province italiane, che si aggiungono alle 20 già coinvolte, tra cui Salerno. L'ampliamento segna una nuova fase di attuazione della riforma e un passaggio verso.