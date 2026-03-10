Edon Zhegrova ha lavorato ieri anche se aveva un giorno di riposo concesso da Spalletti. L’esterno kosovaro si è presentato in campo senza rispettare il giorno libero assegnato, continuando gli allenamenti secondo quanto riferito dalla squadra. La situazione riguarda l’impegno del giocatore durante la giornata di riposo stabilita dall’allenatore. Nessuna altra informazione è stata comunicata ufficialmente.

Straordinari per Edon Zhegrova: ieri l’esterno kosovaro al lavoro nonostante il giorno libero concesso da Spalletti. Ecco il suo obiettivo. La Juve ritrova l’entusiasmo dei suoi interpreti più determinati. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Edon Zhegrova si è presentato ieri al centro sportivo nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra. Il calciatore ha svolto una seduta personalizzata con un preparatore atletico per ritrovare la condizione ottimale. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’obiettivo del giocatore è chiaro: convincere Luciano Spalletti a concedergli maggiore spazio. Dopo i zero minuti registrati nell’ultima sfida all’ Allianz Stadium con il Pisa, il centrocampista offensivo vuole tornare protagonista nelle rotazioni del tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova fa gli straordinari: ieri al lavoro nonostante il giorno libero concesso da Spalletti. Ecco l’obiettivo del kosovaro

Articoli correlati

Spalletti: "Doveva andare così, Conceiçao e Zhegrova poco lucidi. E quella punizione che gli abbiamo concesso..."Il tecnico bianconero analizza il bruciante ko di Cagliari, originato dal gol di Mazzitelli: "È inutile stare a piangere su quello che si è fatto,...

Zhegrova Juve, l’esterno entra nella ripresa e spacca la partita: numeri da top player nella mezz’ora che Spalletti gli ha concesso a PisaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Contenuti e approfondimenti su Zhegrova fa gli straordinari ieri al...

Zhegrova, la sorpresa di Spalletti: lo straordinario lavoro Juve e la nuova prioritàTORINO - Gli occhiali tridimensionali, la zeppettina, la qualità nello stretto e poi le giocate. Da campione. E da risolutore, soprattutto. Che è un elemento differente, perché prevede tante e più ... tuttosport.com

Zhegrova, il messaggio dopo Juventus-Galatasaray e scuse ai tifosi in campo: Fa maleEdon Zhegrova ha voluto mandare un messaggio sui social, prima però le scuse ai tifosi. msn.com