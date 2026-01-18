L’allenatore Spalletti commenta il difficile risultato contro il Cagliari, evidenziando le scelte di Conceiçao e Zhegrova e un episodio decisivo come la punizione concessa. Analizza il gol di Mazzitelli e sottolinea come la squadra debba affrontare la situazione senza rimpianti, concentrandosi sulle cause e sugli errori commessi. Un’analisi lucida e senza clamore, rivolta a comprendere e migliorare.

Il tecnico bianconero analizza il bruciante ko di Cagliari, originato dal gol di Mazzitelli: "È inutile stare a piangere su quello che si è fatto, son tutti con la testa tra le mani. Noi dobbiamo fare la partita con cattiveria e sfruttare qualche episodio in più" "Doveva andare così". È fatalista Luciano Spalletti dopo la sconfitta per 1-0 contro il Cagliari, che mette fine alla striscia di risultati positivi dei bianconeri e rischia di farli ritrovare quindi dopo la partita della Roma. "Il Cagliari ha meritato perché ha lottato su ogni pallone, si è chiuso bene e ha tentato di ripartire - esordisce l'allenatore della Juve a Sky -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti: "Doveva andare così, Conceiçao e Zhegrova poco lucidi. E quella punizione che gli abbiamo concesso..."

Leggi anche: Zhegrova Juve, l’esterno entra nella ripresa e spacca la partita: numeri da top player nella mezz’ora che Spalletti gli ha concesso a Pisa

Leggi anche: Juve Lecce, David in vantaggio su Openda per la maglia da titolare: il ballottaggio Conceicao – Zhegrova lascia pensare Spalletti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Spalletti tra rassegnazione e ironia: "Doveva andare così, si vedeva... Bravo il Cagliari, ha meritato" - Il tecnico bianconero: "Noi dovevamo essere più attenti e pignoli. msn.com