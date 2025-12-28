Zhegrova Juve l’esterno entra nella ripresa e spacca la partita | numeri da top player nella mezz’ora che Spalletti gli ha concesso a Pisa

Zhegrova si è distinto nella partita contro Pisa, entrando nel secondo tempo al posto di Locatelli. Nell’arco di circa 30 minuti, l’esterno ha contribuito in modo significativo alla manovra offensiva, dimostrando qualità e incisività. Le sue prestazioni hanno evidenziato le potenzialità di un giocatore in crescita, pronto a confrontarsi ai livelli più elevati. Un’ulteriore conferma delle capacità e dell’adattabilità nel contesto della Juventus.

Zhegrova Juve: l’esterno entra nella ripresa al posto di Locatelli e trasforma la manovra offensiva con giocate decisive e numeri da top player. La vittoria della Juventus all’Arena Garibaldi porta la firma indelebile dei marcatori, ma c’è un uomo che ha letteralmente spaccato in due la partita, trasformando l’inerzia di una serata che sembrava complicata. Si tratta di Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro, lasciato inizialmente in panchina da Luciano Spalletti, ha fatto il suo ingresso in campo al 60? minuto, subentrando proprio al capitano Manuel Locatelli. Una mossa coraggiosa e spiccatamente offensiva, che ha ridisegnato l’assetto tattico della squadra e ha dato la scossa decisiva per l’assalto finale terminato con il risultato di 0-2. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

