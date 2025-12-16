Manovra 2026 Sbarra | Nuove risorse per il credito d’imposta ZES Unica

La Manovra 2026 introduce nuove risorse per il credito d’imposta ZES Unica, rafforzando uno strumento chiave per incentivare gli investimenti nel Mezzogiorno. La ZES Unica si conferma fondamentale nel rilanciare la crescita economica della regione, grazie a autorizzazioni semplificate e benefici fiscali mirati, con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo e attrarre investimenti strategici.

“La Zes Unica, con autorizzazioni e credito d’imposta, si conferma strumento decisivo per attrarre investimenti nel Mezzogiorno e rimettere in moto una dinamica di crescita che per troppo tempo è mancata. Lo dimostrano in modo chiaro le quasi 1000 autorizzazioni uniche rilasciate dalla Struttura. Salernotoday.it

