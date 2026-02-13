Le Marche nel piano della Zes Dai bonus al credito d’imposta | Agevolazioni a tutti i settori

Le Marche entrano ufficialmente nel piano della Zes, la Zona economica speciale, con un pacchetto di agevolazioni che comprende bonus, crediti d’imposta e semplificazioni amministrative. L’obiettivo è sostenere tutte le imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza, attraverso incentivi mirati alle assunzioni e sgravi fiscali. Questa misura, valida nelle zone 107, mira a stimolare la crescita del sistema produttivo marchigiano, offrendo un’ampia gamma di strumenti di supporto, fatta eccezione per alcune limitazioni geografiche nel credito di imposta. Tra le novità, un dettaglio che distingue la strategia regionale: le

Semplificazioni amministrative, sgravi e incentivi per le assunzioni, credito di imposta: sono le misure della Zes (Zona economica speciale) delle quali potranno usufruire tutte le categorie di imprese e le filiere del sistema produttivo marchigiano, fatte salve le limitazioni (geografiche) previste per il credito di imposta, misura valida nelle zone 107.3.c individuate dalla "Carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale", che nelle Marche comprende 124 Comuni. "Da ieri – annuncia l'assessore regionale allo sviluppo economico, Giacomo Bugaro – le Marche sono entrate ufficialmente nel piano strategico della Zes con tutti i codici Ateco delle imprese e delle filiere marchigiane".

La Cna Sicilia esprime preoccupazione per le recenti modifiche al credito d’imposta nella Zona economica speciale unica, temendo possibili ripercussioni negative sulle piccole imprese.

