Zes Unica più credito alle Pmi | le banche del Gruppo Mcc aderiscono al protocollo con Abi

La decisione delle banche del Gruppo Mcc di aderire al protocollo con Abi nasce dalla volontà di sostenere le Pmi che operano nella Zes Unica. Mediocredito Centrale, Bdm Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto puntano a semplificare le pratiche di finanziamento per le imprese che vogliono investire nel territorio del Mezzogiorno. Questa scelta mira a rafforzare il ruolo delle banche locali nel favorire lo sviluppo economico della regione. Le novità si riflettono nelle procedure di accesso al credito.

Mediocredito Centrale, Bdm Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto hanno aderito al protocollo d’intesa siglato tra la Struttura di missione Zes e l’ Abi, con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito per le imprese che investono nella Zes Unica per il Mezzogiorno. L’accordo punta a rafforzare il tessuto produttivo del Sud, favorendo condizioni finanziarie più competitive e strumenti calibrati sulle esigenze delle aziende che intendono sviluppare progetti nelle aree interessate. Sostegno lungo tutto il ciclo di investimento. Con l’adesione al protocollo, le banche del Gruppo Mediocredito Centrale si impegnano a supportare crescita e investimenti non solo nel Mezzogiorno ma anche nelle regioni Marche e Umbria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Accesso al credito e incentivi pubblici per le Pmi del Mezzogiorno intesa Abi-Struttura di missione ZesQuesta mattina a Palazzo Chigi è stato firmato un accordo tra la Struttura di missione Zes e l’Associazione Bancaria Italiana.

Mcc, intesa con Ministero, Invitalia e Abi per sostenere l’imprenditoria giovanile: 356 mln per le Pmi del SudIl Gruppo Mediocredito Centrale ha firmato una convenzione con Ministero, Invitalia e Abi per sostenere l’imprenditoria giovanile nel Sud, con un investimento di 356 milioni di euro destinato alle PMI.

